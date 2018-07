Mineração do Brasil cresce no ano por volumes e não preços-Ibran A receita do setor de mineração do Brasil deve crescer de 5 a 8 por cento em 2012 e novamente em 2013, estimulada pelo aumento dos volumes de produção e não mais por preços mais altos de metais e minerais, disse uma autoridade do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram).