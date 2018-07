Mineradora e Scania farão motor a álcool A Vale Soluções em Energia (VSE), empresa criada a partir de uma associação entre a Vale e o BNDES em 2007, assinou no sábado com a fabricante sueca de caminhões Scania um memorando de entendimento para acordo de cooperação tecnológica para o desenvolvimento, no Brasil, de motores para geração de eletricidade a partir do etanol e do gás natural.