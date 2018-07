Mineradora Fortescue vê acerto no preço do minério em maio As negociações para definição de preços do minério de ferro em 2009 devem chegar a uma conclusão no final do próximo mês, definindo um preço em um patamar entre os níveis acertados em 2007 e 2008, informou o fundador da terceira maior produtora da commodity na Austrália.