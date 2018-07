Mineradoras levam à venda generalizada de ações europeias

O índice das principais ações europeias FTSEurofirst 300 encerrou em queda de 0,6 por cento, a 1.174 pontos.

A produção industrial e os investimentos na China ficaram abaixo das expectativas, levando analistas a reduzir a previsão de crescimento econômico para o país, maior consumidor de metais do mundo.

O dado, aliado a notícias sobre a queda no preço do ouro para o menor nível em dois anos, teve um forte reflexo no setor de mineração europeu. O indicador do setor de recursos básicos STOXX Europe 600 caiu 4,8 por cento, o maior recuo diário desde novembro de 2011.

"Estamos na fase de capitalação... é muito perigoso, todos estão saindo, é parecido com (a venda generalizada) no ouro", afirmou chefe de estratégia e de economia do CA Cheuvreux, Christopher Potts.

"Eles (os investidores) estão todos na defensiva neste momento, nenhum está preparado para assumir riscos. Precisamos de um pouco de tempo para passar por isso."

Em LONDRES, o índice Financial Times caiu 0,64 por cento, a 6.343 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX recuou 0,41 por cento, para 7.712 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 0,5 por cento, a 3.710 pontos

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib cedeu 0,96 por cento, para 15.628 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 teve perdas de 0,33 por cento, a 8.014 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 teve desvalorização de 0,74 por cento, para 5.878 pontos.

(Reportagem de Toni Vorobyova)