Mineradoras pesam e ações europeias caem As bolsas da Europa fecharam em queda, ontem, puxadas pelas mineradoras que perderam terreno após dados da inflação na China renovarem as preocupações sobre um aperto monetário no país. BHP Billiton e Rio Tinto caíram 2,11% e 1,57%, respectivamente. A Bolsa de Londres perdeu 0,41%, a de Paris cedeu 0,37% e a de Frankfurt declinou 0,14%.