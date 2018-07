Minério de ferro atinge máxima de 3 meses com demanda chinesa

Uma carga de 90 mil toneladas de minério australiano com 58 por cento de ferro para entrega em dezembro foi vendida a 111 dólares por tonelada na plataforma de trading GlobalOre, nesta quinta-feira, contra os 110,50 dólares no início da semana, disseram traders.

Mineradoras e traders têm sido capazes de vender cargas a preços mais altos nesta semana, com a estocagem de siderúrgicas chinesas em resposta à alta dos preços do aço no mercado à vista, o que sugere que a demanda está lentamente se recuperando.

O índice do minério com 62 por cento de ferro subiu 1 por cento, para 118,70 dólares por tonelada na quarta-feira, maior nível desde 24 de julho, de acordo com o Steel Index.

"As transações de minério de ferro por tipos de mais alta qualidade continuam colocando prêmio sobre o spot; com tais pagamentos decentes as grandes em minério de ferro voltaram com mais licitações esta semana", disse Jamie Pearce, diretor de corretagem da SSY Futures, em Cingapura.

Os dados chineses divulgados na quarta-feira sugerem que a segunda maior economia do mundo pode estar no caminho de uma gradual recuperação no quarto trimestre. E com as expectativas de mais estocagem por siderúrgicas chinesas, os preços do minério podem subir para entre 120 dólares e 125 dólares na próxima semana, disse Pearce.

Nesta quinta-feira, o ministério de Indústria e Tecnologia da Informação disse que a produção industrial deverá crescer mais rápido entre outubro e dezembro, ainda que a recuperação continue obscura pela incerteza nos mercados de exportação.

VALE

A Vale está vendendo mais 75 mil toneladas de minério com 64,9 por cento de ferro em licitação nesta quinta-feira, com o último acordo fechado por 127 dólares por tonelada, disseram traders.

A Vale vendeu minério com 63,93 por cento de ferro por 123,58 dólares por tonelada na quarta-feira, mais de 5 dólares acima da semana passada, disse um trader em Xangai.

A mineradora brasileira registrou uma queda de 66 por cento no lucro do terceiro trimestre, após a queda dos preços do minério de ferro para mínimas de 3 anos em setembro, fazendo-a atrasar projetos, incluindo Simandou, na Guiné.

(US$1=6,2480 iuan chinês)