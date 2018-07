Minério de ferro cai abaixo de US$78 na China antes de feriado prolongado Os preços do minério de ferro no mercado à vista da China ampliaram perdas para menos de 78 dólares por tonelada nesta segunda-feira, em meio a uma oferta abundante e uma fraca demanda das siderúrgicas antes do feriado de uma semana do Dia Nacional, que começa na quarta-feira.