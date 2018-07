Minério de ferro cai abaixo de US$90 pela 1ª vez em 21 meses O minério de ferro no mercado à vista da China caiu abaixo de 90 dólares por tonelada pela primeira vez em 21 meses, com ampla oferta da commodity e crédito apertado no país, o que reduz o apetite de compra por parte das siderúrgicas chinesas, apesar de um recuo de mais de 30 por cento nas cotações neste ano.