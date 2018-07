Minério de ferro despenca 4% na China com recuo de preços de imóveis O minério de ferro no mercado à vista da China caiu para perto de 72 dólares por tonelada pela primeira vez em mais de cinco anos, depois que dados mostraram um novo declínio nos preços de imóveis residenciais no país, na mais recente evidência de fraqueza de economia no maior consumidor mundial da matéria-prima do aço.