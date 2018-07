Minério de ferro devolve ganhos da semana e cai a nova mínima de 5 anos

O minério com 62 por cento de teor de ferro caiu 1,6 por cento, para 81,70 dólares por tonelada, menor cotação desde 21 de setembro de 2009, segundo dados do Steel Index.

O índice, que serve de referência para a indústria, recuou nos últimos quatro dias, após um repique de 4 por cento na segunda-feira. A alta foi impulsionada por ganhos, no último final de semana, nos preços à vista do aço, que desde então têm recuado.

"A recomposição de estoques pelas siderúrgicas chinesas ficou confinada a pequenos lotes nesta semana e as recentes medidas de estímulo econômico não melhoraram ainda o sentimento do mercado de forma marcante", disseram analistas do Australia and New Zealand Banking Group em uma nota.

O banco central chinês ofereceu esta semana empréstimos de 500 bilhões de iuanes (81,5 bilhões de dólares) para grandes bancos, em uma tentativa de impulsionar a economia em desaceleração.

(Por Manolo Serapio Jr)