Minério de ferro fica perto de US$120 e tem segundo mês de alta Os preços do minério de ferro no mercado spot mantiveram-se perto de 120 dólares por toneladas e vendedores aumentaram as ofertas para cargas importadas ao principal mercado global, a China, nesta quarta-feira com esperanças de que siderúrgicas continuarão a elevar a produção pelo resto do ano em meio a uma modesta recuperação da demanda.