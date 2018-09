Minério de ferro pode subir 'um pouco' por Japão, diz Lobão

"Houve esse desastre lastimável no Japão, e vai ser necessário uma reconstrução de grande área no país. E esta reconstrução exigirá, sobretudo, minério de ferro", disse o ministro.

Lobão, pensando no longo processo de reconstrução, falou a jornalistas ao chegar ao Ministério da Fazenda, onde participará de reunião para discutir a produção brasileira de etanol.

Contudo, os preços do minério de ferro têm caído desde que atingiram um recorde perto de 200 dólares por tonelada em meados de fevereiro, após a China reduzir compras em decorrência de queda nos preços do aço.

Alguns analistas avaliam que os preços do minério poderiam cair mais no curto prazo por conta de uma demanda mais fraca do Japão.

Ainda a jornalistas, o ministro reafirmou que a Vale e o Departamento Nacional de Produçao Mineral (DNPM) terão uma reunião na próxima semana para discutir uma dívida de 5 bilhões de reais, que segundo o governo a empresa tem no pagamento de royalties.

A Vale, porém, contesta o valor desta dívida.

"Falei ontem no final da tarde com Agnelli (Roger Agnelli, presidente-executivo da Vale) e haverá esta reunião entre os técnicos da Vale e o DNPM", acrescentou

(Por Leonardo Goy)