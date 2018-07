Minério de ferro registra o maior valor em mais de 1 ano

O valor do minério de ferro no mercado à vista subiu 3,4 por cento ante o fechamento de quarta-feira, para 149,80 dólares por tonelada, segundo o indicador, recuperando-se após uma mínima de três anos registrada no início de setembro de 2012.

A recuperação dos preços ocorre por conta de uma queda nos estoques na China, maior importador global, e por mais confiança sobre o cenário econômico chinês, segundo avaliações do mercado.

Somente em dezembro, o indicador registrou ganhos acumulados de quase 30 dólares por tonelada, o maior aumento mensal desde que o índice começou, em abril de 2009.

Desde que atingiu a mínima em três anos em setembro de 2012, de cerca de 87 dólares por tonelada, o minério de ferro subiu mais de 70 por cento. O valor atual é o maior desde os 150,3 dólares de 18 de outubro de 2011, segundo o índice.

A queda drástica do minério de ferro em 2012 por preocupações com a economia chinesa teve impacto nas exportações brasileiras no ano passado, além de ter afetado os resultados da Vale, a maior produtora global da commodity.

No ano passado, o valor das exportações de minério de ferro do Brasil caiu 25,9 por cento ante 2011, para 31 bilhões de dólares, por conta da queda dos preços, segundo dados do governo brasileiro.

O minério de ferro de ferro é o principal produto da pauta de exportações do Brasil.

O valor total das exportações de minério de ferro do Brasil atingiu 2,81 bilhões de dólares em dezembro, alta de 6,5 por cento em relação a novembro, graças a uma leve recuperação nos preços, de acordo com dados divulgados na quarta-feira pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex).

As ações da Vale operavam em queda de quase 1 por cento por volta das 12h30, enquanto o Ibovespa subia 0,19 por cento.