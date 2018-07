Minério de ferro renova mínima de quase 5 anos na China a US$81,90/t

O preço do minério de ferro negociado no mercado à vista da China teve ligeiro recuou nesta quinta-feira, caindo para 81,90 dólares por tonelada, a mesma cotação registrada em 22 de setembro de 2009, segundo o Steel Index.

O minério de ferro caiu 0,36 por cento no dia, aprofundando uma sequência negativa desde o final de agosto, devido a uma oferta abundante da commodoty e a um crescimento mais lento da demanda na China, maior importador global.

A cotação da matéria-prima do aço no spot já caiu quase 40 por cento no acumulado do ano, à medida que grandes mineradoras como Vale, BHP e Rio Tinto elevam sua produção.

Além do desembarques de novas cargas na China, operadores citam que os chineses estão reduzindo os estoques nos portos, pressionando ainda mais os preços.

"Alguns operadores em Tangshan e Tianjin estão reduzindo seus estoques, vendendo cargas com perdas, projetando que os preços podem cair mais", disse um comerciante de minério em Xangai.

Muitas usinas siderúrgicas estão comprando o produto da mão para a boca, fechando entregas para o período em que eles precisam da matéria-prima, em vez de estocarem, ele acrescentou.

As mineradoras Vale e Rio Tinto venderam cargas em licitações separadas nesta quinta-feira, disseram operadores.

A Vale, maior produtora global de minério de ferro, vendeu 135 mil toneladas com 62,99 por cento de ferro e 77 mil toneladas de minério com teor de 64,49 por cento, acrescentaram as fontes.

A Rio Tinto vendeu 170 mil toneladas de minério com 61 por cento de ferro.

A matéria-prima do aço é a maior fonte de receita da Vale e da Rio Tinto.

EXCEDENTE

O Morgan Stanley projetou um excedente global de 79 milhões de toneladas este ano, de 158 milhões de toneladas em 2015 e de 256 milhões de toneladas em 2018.

"A recente queda no preço do minério de ferro parece estar forçando as mineradoras de alto custo da costa da China a saírem do mercado, mas outros continuam a arcar com as perdas e/ou têm apoio financeiro dos governos provinciais", disse o banco australiano Australia and New Zealand Banking Group em uma nota.

A Baoshan Iron and Steel, segunda maior siderúrgica da China, disse na quarta-feira que vai cortar os preços de seus principais produtos para entrega em outubro em 100 iuanes por tonelada, depois de mantê-los estáveis ??ao longo dos últimos três meses.

"Nossos clientes siderúrgicos estão nos dizendo que eles não têm encomendas suficientes para setembro e outubro, por isso eles são muito cautelosos em comprar mais minério de ferro", disse um operador de Xangai.

A trading japonesa Mitsui pode não alcançar a meta de lucro deste ano de 1,1 bilhão de dólares em seu negócio de metais devido à queda no minério de ferro, alertou um executivo sênior, que disse que os preços podem despencar para até 80 dólares a tonelada antes de se recuperarem.

A Mitsui teve uma produção de minério de ferro anual de 51 milhões de toneladas no último ano comercial até 31 de março por meio de participação em mineradoras.