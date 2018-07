Minério de ferro sobe após registrar maior queda desde outubro

A atividade de construção civil diminui durante o inverno na China, cortando a demanda por produtos siderúrgicos.

Nesta terça-feira, porém, o minério com teor de 62 por cento de ferro subiu 1,80 dólares, para 117,10 dólares por tonelada, segundo o Steel Index, depois de sucessivas quedas.

Na segunda-feira, o índice recuou para 115,30 dólares, o menor ponto desde 19 de outubro.

"Os preços do aço estão enfraquecidos e isso está provocando um efeito de contágio nos preços do minério de ferro. Fundamentos estão muito fracos; construção tem parado completamente no norte da China", disse um trader de Cingapura.

A Vale, maior produtora de minério de ferro do mundo, anunciou na segunda-feira um plano de investimentos para 2013 menor que o deste ano, com meta de produção também mais modesta.

A gigante brasileira planeja investir 16,3 bilhões de dólares no próximo ano, 24 por cento a menos do orçado para 2012, num momento em que a mineradora vê perspectivas de uma demanda "moderada" por minério de metais. A empresa espera produzir 306 milhões de toneladas, menos que as 312 milhões de toneladas previstas para 2012.

"A perspectiva de expansão mais lenta da demanda global por minerais e metais a médio prazo requer disciplina rígida na alocação de capital e maior foco em maximizar eficiência e redução de custos ", disse a Vale na segunda-feira.

(Reportagem de Manolo Serapio)