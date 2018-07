Minério de ferro sobe na Ásia, mas inverno pode reduzir preço

"A demanda foi boa no início desta semana", disse um minerador e exportador do leste da Índia. "Mas eu não acredito que os preços possam aumentar muito acima dos níveis atuais por conta da chegada do inverno no norte da China."

O minerador ainda informou que ouviu sobre acordos em torno dos 110 dólares a tonelada com 63,5 por cento de ferro, frete incluso, contra 108 dólares na última semana.

A consultoria chinesa Mysteel disse que o minério de origem indiana estava sendo cotado a 113-114 dólares na província de Shandong, leste da China.

No Estado de Goa, oeste da Índia, que vende principalmente minérios de baixo grau para siderúrgicas chinesas, a demanda também era forte.

Um minerador de Goa disse ter cotado minério com 58 por cento de ferro a 90 dólares a tonelada FOB, ante 85 dólares na última semana.

A China, maior fabricante de aço do mundo, viu os preços do produto saltarem 2,5 por cento esta semana em comparação com a semana anterior, mas algumas preocupações prevaleceram sobre o robusto setor, como o fato de o inverno geralmente atrasar as construções.

Um exportador informou que os custos com frete subiram para 28-30 dólares a tonelada, incluindo taxa de 4 a 5 dólares no caso de 15 dias de espera nos portos em Paradip e Haldia, no leste da Índia.

(Reportagem adicional de David Stanway)