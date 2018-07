Minério de ferro sobe por esperanças de reabastecimento na China Os preços do minério de ferro subiram pelo quarto dia consecutivo, registrando seu nível mais alto em quase duas semanas, com operadores comprando carregamentos por esperanças de que as siderúrgicas chinesas se reabasteçam, mas uma perspectiva instável para a demanda de aço pode, em breve, limitar qualquer interesse de compra.