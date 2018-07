Minério de ferro supera US$100/t pela 1a vez desde agosto

Após perder mais de 35 por cento de seu valor nos últimos dois meses, o índice subiu 5,5 por cento na terça-feira, a 100,20 dólares, com ganho de 5,2 dólares ante o dia anterior, atingindo o maior nível desde 22 de agosto. Na véspera, já havia subido 6 dólares.

Além do pacote chinês aprovado na sexta-feira passada, o mercado aponta uma queda na produção da China, após o período de baixa nos preços.

Fontes da indústria indicaram que muitas mineradoras de grande porte estão cortando a produção na China, o que pode reduzir o excesso de oferta em um mercado marcado por estoques quase recordes no país, o maior importador global da commodity.

Na segunda-feira, as ações da brasileira Vale, maior produtora global de minério de ferro, chegaram a disparar mais de 5 por cento no início do pregão na Bovespa, fechando em alta de 2,9 por cento.

Nesta terça-feira, o papel da Vale mantinha tendência de alta, subindo quase 2 por cento por volta das 12h, sustentando o Ibovespa, que subia 1 por cento.

Em entrevista à Reuters no dia 30 de agosto, o diretor-executivo de Ferrosos e Estratégia da Vale, José Carlos Martins, disse que os preços voltariam a subir com a oferta refletindo a saída do mercado de fornecedores com maior custo de produção.

(Reportagem de Maytaal Angel; texto de Roberto Samora)