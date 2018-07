Minério de ferro tem nova baixa na China com fraqueza do mercado de aço

Os preços do minério de ferro no mercado à vista da China voltaram a cair nesta terça-feira, renovando mínimas de cinco anos, acompanhando uma queda no mercado do aço, pressionado por um fraco desempenho do setor de construção civil no país e por um excesso de oferta.

Na segunda-feira praticamente não houve negócios no mercado de minério da China devido a um festival de outono e as cotações ficaram estáveis.

Nesta terça, os preços do minério com 62 por cento de teor de ferro caíram 0,5 por cento, para 83,20 dólares por toneladas, menor valor desde 23 de setembro de 2009, segundo dados do Steel Index.

Os contratos de vergalhão de aço negociados em Xangai caíram mais de 2 por cento nesta terça, para mínimas históricas. As cotações têm registrado mínimas seguidamente desde meados de agosto, levando siderúrgicas chinesas a reduzir a produção.

"A demanda da construção está fraca e as pessoas estão esperando um novo período difícil para empreendedores do setor imobiliário em setembro e outubro", disse um operador de Xangai.

Uma maior desaceleração no setor imobiliário da China tem pesado sobre a economia, aumentando a pressão para que o governo divulgue novas medidas de apoio ao crescimento.

(Reportagem de Manolo Serapio Jr)