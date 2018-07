Minério estabiliza perto de US$135; mercado questiona sustentação O mercado físico do minério de ferro registrou pequena baixa nesta sexta-feira, mas mantém-se em um patamar registrado pela última vez no início de julho, com menor volume de negócios antes do período de feriados e com os participantes do mercado cada vez mais céticos quanto à sustentabilidade da alta recente.