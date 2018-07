Minerva prevê prejuízo em 2013 e retomada de lucro em 2014 A Minerva, terceira maior processadora de carne bovina do Brasil, estima que irá registrar novamente prejuízo em 2013, mas deverá fechar 2014 no positivo, disse nesta segunda-feira um executivo da empresa, citando o câmbio desfavorável, que tem elevado as despesas financeiras da companhia.