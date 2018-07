'Minha bisneta nasceu nas minhas mãos'

Quer coisa mais emocionante do que ver a vida nascer? Pegar menino é uma dádiva. E ainda vejo a alegria da mãe que consegue parir naturalmente e dentro da própria casa. Senti isso na pele. Quando o primeiro dos meus três filhos nasceu, duas horas depois eu estava sentada à mesa, jantando.

Além do que parteira é amiga. Às vezes, sou a primeira a saber da gravidez, acompanho todo o desenvolvimento do feto, ensino o pai a escutar o coração do filho e só pela apalpação descubro se está sentado, de barriga para baixo, com o dorso para a esquerda ou direita. Se vejo que o bebê vai sentadinho até o nono mês, aviso que o parto tem de ser no hospital.

Foi assim com a gravidez da minha filha. Acompanhei toda a gestação, mas meu netinho acabou vindo ao mundo num hospital. Mas Deus ajudou e há cinco anos fiz o parto mais emocionante da minha vida: a Adriele, minha bisneta, nasceu em casa, ao som da minha cantoria e das minhas orações. Tem profissão melhor que a minha?