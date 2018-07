Minha Casa deve atender 3 mil famílias desabrigadas O governo federal estima que até três mil famílias afetadas pelas fortes chuvas que atingem o País poderão ser incluídas no programa "Minha Casa, Minha Vida". A informação é do ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra Coelho, ao sair da reunião com a ministra da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, e representantes do Desenvolvimento Agrário, Saúde, Ciência e Tecnologia, Minas e Energia e Meio Ambiente, para tratar das ações do Executivo no combate aos efeitos da chuva.