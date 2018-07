Minha casa, meu estilo

A algazarra das crianças na escola em frente não incomoda; ao contrário, enche o apartamento térreo de uma "energia boa". Nem mesmo o barulho do trânsito perturba o morador desse prédio dos anos 60, em Higienópolis. "Acho que não é todo mundo que se acostumaria a morar em um apartamento como este, mas eu gosto muito", diz o estilista Dudu Bertholini, de 30 anos, que vive com o gato Sock, um vira-lata grandão que veio de Nova York. "Ele era de um casal de amigos que se separou e não pôde mais ficar com um animal de estimação", conta.

O gato logo se ambientou. Vira e mexe sai pela janela e vai tomar sol na entrada do prédio ou fazer graça para quem passa pela calçada. Aliás, da rua também dá para ver a sala de Dudu, que parece não se importar com uma possível invasão de privacidade - as persianas, se o dia está bom, ficam totalmente abertas. A luz do sol cai bem com as cores lá de dentro. Não poderia ser diferente: o estilista, que enche as passarelas da São Paulo Fashion Week com as estampas coloridas da marca Neon, comandada com a sócia Rita Comparato, mistura desenhos e tonalidades nos sofás, nos tapetes e até mesmo nas paredes.

Há três anos, o artista Rafa Dejota, amigo de Dudu, começou a fazer a pintura à mão livre da sala de estar. Só terminou um ano (e muitas sessões) depois. O traço de Dejota agradou tanto que estampou peças da Neon. Outros amigos também contribuíram para a decoração. Os tecidos que forram os sofás baixos foram trazidos da África por Danuza Leão - "sou muito amigo da neta dela". O designer Kleber Matheus fez os néons e deu os vasos indígenas. O tapete com estampa de onça também foi presente. "Esta não é uma casa de objetos de design e obras de arte, tudo o que está aqui tem uma história, um significado especial", afirma Dudu. Daí a presença de uma espreguiçadeira enorme que veio do cenário do segundo desfile da Neon.

Vestígios dos amigos e da grife estão mesmo por todos os cantos do apartamento. O néon na única parede branca da sala está lá desde julho de 2003, quando Dudu e Rita fizeram o primeiro desfile da marca - sim, as peças foram apresentadas ali mesmo. Na época, o apê era a base de criação da dupla, que só no ano seguinte abriu um ateliê, que ainda hoje funciona na Rua Baronesa de Itu, no mesmo bairro. "Naquela primeira vez, a modelo Carol Trentini desfilou para a gente de graça!"

Encontros criativos. Morar perto do trabalho não só facilita o dia a dia do estilista, como faz parte de um estilo de vida. "Optei por não dirigir, faço tudo a pé", diz ele, que nasceu em Higienópolis e só saiu de lá quando, ainda menino, morou no interior do Estado. "Consegui fazer minha vida aqui e o melhor é que tenho uns dez amigos que moram por perto." Tal proximidade é a deixa para reunir todo mundo em encontros criativos no apartamento. Nesses dias, o manequim colocado em um canto da sala pode ganhar outro visual. Hoje, ele está usando um adereço de carnaval e colares. Sabe-se lá como vai estar amanhã.

Ainda que reúna todos esses elementos, a casa tem sua ordem mesmo onde seria fácil isso se perder. Na mesa ao lado da cama de Dudu, por exemplo, pulseiras, colares e óculos que compõe o visual do estilista estão organizados em caixas junto a revistas, um tatu de madeira com desenhos indígenas e uma rosa de papel do artista plástico Paulo von Poser.

Na parte mais alta da prateleira, também no quarto, cerca de 120 corujas de tamanhos e materiais variados aparecem enfileiradas. A coleção começou há uns seis anos e cresceu graças aos amigos. Uma das preferidas é a desenhada em casca de ovo, que veio da França. "A imagem da coruja sempre me passou uma ideia de proteção, ainda mais depois que comecei a ganhar de presente."

Difícil mesmo é conseguir manter arrumado o guarda-roupa, abarrotado de peças coloridas, sobretudo caftans, uma marca do estilista. "Teve uma época em que 90% das minhas roupas eram vintage, muita coisa que eu comprava em brechó. Hoje quase tudo é da Neon", conta Dudu.

De fato, essa casa, onde um tear mexicano combina com tapete de oncinha, tem tudo a ver com o jeito do dono, que se diz mais voltado à construção de imagem de moda do que propriamente com o design. Mas não tente imitar, não é para qualquer um. "Estilo é a moda com alma, se constrói com o tempo."

QUEM É

Dudu Bertholini, Estilista

Nem Madonna nem Lady Gaga. O posto de musa de todas as estações do estilista paulistano Dudu Bertholini continua reservado para a islandesa Björk. Não por ser dele a bota, adquirida em um representante em Nova York, que a cantora usou no material de divulgação do seu disco "Medulla". Mas por encarnar, no entender de Dudu, a síntese da mulher Neon, grife que há sete anos ele mantém com a amiga Rita Comparato. "Queremos vestir uma mulher que brinca com a sofisticação de forma leve e otimista."

Com forte identidade de moda, o que no jargão da classe pode ser traduzido por uma mistura explosiva de estampas únicas, modelagem exclusiva e silhuetas ultramarcadas, há cinco anos ele desfila duas coleções anuais na São Paulo Fashion Week. Chega a ter 90 pontos de venda no Brasil, conforme a estação, e mais duas representações, uma em Tóquio e outra em Nova York.

Nada mal para um ex-estudante de moda da Faculdade Santa Marcelina, que abandonou o curso para fundar a Neon. Marca que, apesar de ainda fortemente associada à moda praia (no início da carreira, Dudu e Rita criaram uma série numerada de maiôs), tem se destacado nos últimos anos pelo desenho de acessórios, como bolsas e botas. Além de se celebrizar por suas luminosas estampas espalhadas por tecidos como seda pura, malha, algodão e mesmo jeans - uma fórmula que tem se revelado um sucesso, ao que tudo indica, com fôlego para atravessar esta e outras estações.

Neon vintage nas araras

A partir do dia 16 de setembro, um córner da Neon vai vender peças de coleções passadas na loja Surface to Air. "Será só o best of da marca, com nossas estampas antigas", diz o estilista Dudu Bertholini. A marca não tem loja própria e é vendida apenas em multimarcas.

Ao mesmo tempo que recuperam criações de anos anteriores, Dudu e a sócia Rita Comparato já planejam o próximo desfile da grife. Como de costume, vão convidar artistas plásticos para desenhar as estampas das roupas.

Para a coleção de outono/inverno, que será apresentada em janeiro, a dupla deve trabalhar com o artistas plásticos Fábio Gurjão, amigo de longa data que participou do primeiro desfile da marca, e Gabriel Martins, que Dudu conheceu recentemente no Facebook.