Minha Casa, Minha Vida 2 terá R$120 bi, diz ministra

"Serão 120 bilhões de reais em quatro anos que nós vamos disponibilizar para garantir este número de casas", disse a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, à emissora estatal NBR pouco antes do lançamento do programa.

O plano original do Minha Casa, Minha Vida 2 estimava subsídios do governo federal de 71,7 bilhões de reais, sendo 62,2 bilhões do Orçamento e 9,5 bilhões de reais sob a forma de financiamentos.

Havia alguma expectativa de ampliação do número de casas em mais 400 mil unidades, mas o governo decidiu que essas moradias, destinadas a pessoas que vivem em áreas de risco, serão incluídas em novo programa.

(Por Jeferson Ribeiro)