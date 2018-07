'Minha filha nasceu numa casa de parto'

Dali em diante, Karine passava em consulta com o médico do convênio e com as enfermeiras obstetras e parteiras da casa de parto. Em 14 de julho de 2011, ela sentiu as primeiras contrações e foi levada ao local pelo marido e a doula para realizar um parto sem intervenção médica, com uma parteira que já conhecia das consultas. "Doeu bastante, mas não pensei em pedir anestesia e nem cesárea. Era assim que eu queria que minha Alice viesse ao mundo, de maneira natural." / N.M.