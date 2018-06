Minissérie sobre ‘The New York Times’ terá 4 episódios

O documentário sobre a cobertura do The New York Times no primeiro ano do governo Donald Trump será exibido como minissérie, a partir do próximo dia 27, pelo canal por assinatura Showtime, nos Estados Unidos. Após ser divulgada no Festival de Cinema Tribeca, no mês passado, a produção terá quatro capítulos na versão para a televisão.

The Fourth State – que se traduziria como O Quarto Poder, na adaptação para o português – acompanha as dificuldades dos repórteres e editores do jornal diante da postura agressiva do presidente contra a publicação. O trailer da produção, que estreou na semana passada, mostra que a cineasta Liz Garbus – que dirigiu, por exemplo, What Happened, Miss Simone?, filme sobre a cantora Nina Simone, disponível na Netflix – tenta capturar a tensão da produção jornalística em um clima de proliferação de fake news.

Para garantir que o documentário “pulse” com notícias recentes, o conteúdo foi atualizado pela documentarista até o mês passado – o último dia de filmagem na redação do jornal foi 16 de abril.

Em um recente artigo para o próprio NYT, Liz Arbus escreveu que foi difícil conquistar a confiança dos repórteres. Embora muita gente compare o trabalho de documentaristas e jornalistas, a cineasta ponderou que, na realidade, as atividades são bastante diferentes. Daí surgiu a necessidade de abordar os funcionários da redação da maneira mais discreta.

“Nós (documentaristas) contamos nossas histórias ao convencer nossos personagens a se abrirem e mostrarem suas vidas diante da câmera. Já para os jornalistas cobrindo Washington, permitir que as fontes de informação falem de forma anônima pode ser essencial para garantir acesso a determinados fatos”, frisou Arbus.

Novo projeto. Em um anúncio separado, o NYT também informou que o canal FX vai produzir uma série semanal, que será chamada The Weekly, baseada no podcast de sucesso The Daily, que estreou no ano passado e costuma analisar um dia dentro da redação do jornal.

O canal se comprometeu a produzir pelo menos 30 episódios semanais, que serão exibidos no domingo à noite e terão 30 minutos de duração. A atração deverá estrear no segundo semestre. A série já estreia com os direitos de streaming vendidos para o serviço Hulu, que ganhou espaço nos EUA com a série The Handmaid’s Tale.