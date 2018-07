Ministério amplia uso de remédio contra gripe suína

As mudanças fazem parte de um manual, que está sendo preparado pelo Ministério da Saúde e que deverá ser lançado ainda esta semana. ?Tudo deverá ser feito de acordo com argumentações científicas. É dada liberdade ao profissional, mas que deve ser usada de forma criteriosa?, afirmou o diretor do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, David Uip. Até agora, o uso do medicamento está restrito para pacientes com sintomas de agravamento e pessoas com gripe que apresentem fatores de risco.

O infectologista participou, ao lado de mais de uma dezena de especialistas, de uma discussão ontem com integrantes do Ministério da Saúde para tratar de alterações na forma da condução do tratamento. Segundo ele, as mudanças foram feitas para dar maior agilidade e flexibilidade ao tratamento. Uma das preocupações é aumentar os cuidados com pacientes considerados de alto risco, principalmente mulheres grávidas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.