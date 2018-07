Ministério autoriza importação de gás para alimentar térmica no RS

Segundo a portaria publicada, a autorização permite que a Companhia de Gás do Rio Grande do Sul (Sulgás) importe até 2,8 milhões de metros cúbicos por dia de gás natural para atender o mercado potencial no Estado, "em especial UTE Uruguaiana, da empresa AES Sul".

A autorização é válida até o final deste ano e foi emitida depois que o Ministério aprovou no fim de 2012 o uso de gasoduto argentino para o envio de combustível à térmica.

A AES Uruguaiana iniciou as atividades em 2000, na cidade de mesmo nome, na fronteira do Brasil com a Argentina e o Uruguai. A usina tem capacidade instalada de 630 megawatts (MW).

Procurada no fim de dezembro, a companhia informou que a Termelétrica de Uruguaiana estaria apta a iniciar geração de 164 MW (ciclo aberto) em meados de janeiro 2013 e, posteriormente, atingir 494 MW (ciclo combinado) em meados de março de 2013".

(Por Alberto Alerigi Jr.)