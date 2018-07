Ministério autoriza Petrobras a importar 40 mi metros cúbicos de GNL

A portaria do MME determina que o volume total a ser importado seja de 40 milhões de metros cúbicos, sem fornecedor previamente definido.

A pasta explica que o objetivo é atender à demanda de gás natural no Brasil, mas exclui Mato Grosso e os Estados da região Norte.

As entregas deverão ocorrer em terminais marítimos na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, e em Pecém, no Ceará, onde há unidades de regaseificação de GNL. A autorização tem validade de 24 meses.

No início de janeiro, traders disseram que o Brasil estava pagando preços altos por importações emergenciais de GNL, com a Petrobras sendo forçada a pagar prêmios de preço para garantir carregamentos do combustíveis em um mercado bastante concorrido para atender à demanda de usinas termelétricas brasileiras.

Na quarta-feira, a Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul (Sulgás) informou que um navio vindo de Trinidad e Tobago chegou ao porto de Bahia Blanca, na Argentina, com uma primeira carga de gás natural que vai alimentar a térmica de Uruguaiana, do grupo AES .

(Por Gustavo Bonato)