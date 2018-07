Ministério autoriza uso de vacina em leitões O Ministério da Agricultura (Mapa) autorizou, no mês passado, o uso da vacina Circovac, da Merial, diretamente em leitões. Conforme a empresa, com a nova autorização, a vacina pode ser indicada tanto na imunização direta, quanto na passiva (quando vacinam-se matrizes para conferir imunidade via colostro e leite) de leitões, o que significa maior segurança e eficácia à vacinação.