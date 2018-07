Ministério começa a investigar mortes de bebês no Pará

Falhas médicas, superlotação, falta de equipamentos e aplicação correta dos recursos financeiros destinados ao atendimento dos pacientes da Santa Casa de Misericórdia do Pará. Essas deficiências passarão pelo crivo de uma comissão do Ministério da Saúde que deverá ficar 15 dias em Belém, tempo considerado suficiente para a conclusão das investigações. Os especialistas em saúde que começaram a atuar no hospital também querem saber se o índice de mortalidade ali verificado corresponde ao que é aceito pela Organização Mundial de Saúde (OMS). O governo do Pará informou, em nota, na semana passada, que as mortes até agora ocorridas estariam dentro do porcentual de 50% do total de leitos da unidade. Esse índice seria "parâmetro internacional esperado devido à gravidade da saúde dos pacientes atendidos pelo serviço". Não é isso que diz a OMS, que estabelece padrão de 6% até 12% de mortes em unidades de terapia intensiva (UTIs) e berçários, no caso de bebês com menos de 2,5 quilos. O gerente da UTI Neonatal da Santa Casa de Misericórdia, Benedito Maués, observou que a porcentagem de mortalidade dentre as cerca de 240 internações realizadas ao mês no hospital ficava em torno de 17%, portanto, acima dos 10% a 15% declarados como aceitáveis pela OMS, mas dentro do esperado a partir da gravidade dos casos atendidos pelo estabelecimento. O presidente da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, Antônio Anselmo Bentes de Oliveira, deixou o cargo ontem, após a morte de 20 bebês na maternidade do hospital em uma semana. Operação de emergência A nova direção da Santa Casa de Misericórdia do Pará começou nesta segunda-feira, 30, uma operação de emergência para evitar que novas mortes ocorram na UTI neonatal e nos berçários. Enquanto funcionários cobram melhores condições de trabalho para atender à demanda de pacientes, aquém dos limites de poucos médicos e enfermeiros, o grupo de interventores tenta dobrar o número de leitos na UTI, que deve passar de 22 para 42. Era possível observar ontem que havia mais de um bebê em situação de risco ocupando a mesma incubadora. A diretora Maria Silvia Comaru, que ontem assumiu o cargo, disse que a criação de mais vinte leitos para atender os bebês nos hospitais Maternidade do Poço e Mamarray irá desafogar a demanda, mas não resolverá o problema. "A UTI neonatal está operando com mais de 100% de sua capacidade e isso não é bom. O ideal é que ela tivesse 80%, para ter leitos de reserva, caso haja necessidade de troca de aparelhos". Outros hospitais também estão sendo avaliados para abrigar os bebês. A Beneficente Portuguesa tem só cinco leitos de UTI neonatal e opera com capacidade máxima, assim como o Hospital da Ordem Terceira. Para Comaru, a intervenção na Santa Casa é transitória. A idéia é tomar as medidas necessárias para que o hospital volte à normalidade. "Já fizemos isso no Hospital Regional de Santarém, onde atuamos por 20 dias até a chegada de um novo diretor", observa a diretora. Segundo números da Santa Casa, as primeiras doze crianças que morreram na semana passada apresentavam baixo peso - abaixo de 2,5 quilos. Duas delas pesavam menos de um quilo. Sete eram prematuras, duas tinham má formação, quatro nasceram em sofrimento fetal e quatro apresentavam infecção já ao nascer por problemas não tratados durante a gestação. Outros fetos Algo de intrigante chama a atenção de quem consegue entrar no frigorífico da Santa Casa: os 14 corpos de recém-nascidos e fetos que lá estão teriam alguma relação com as mortes, nos últimos dias, de 22 bebês? Ninguém do hospital se arrisca a responder a pergunta. "Por que vocês, da imprensa, não investigam?", provoca um funcionário, afastando-se do local sem dizer o nome. Os corpos, segundo outro funcionário, estariam no local há pelo menos dois meses. Seriam de recém-nascidos cujos pais não quiseram levá-los para sepultamento. O motorista Josias Alves, que não trabalha no hospital, disse ter ouvido um médico dizer que seis das 14 crianças teriam morrido na semana passada. Em caso de confirmação, o número de mortes subiria de 22 para 28.