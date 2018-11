Ministério confirma 15º caso de gripe suína no Brasil O Ministério da Saúde confirmou hoje o décimo quinto caso de infecção pelo vírus Influenza A (H1N1) no Brasil. O paciente, do Rio de Janeiro, contraiu a doença após manter contato com uma pessoa que esteve nos Estados Unidos. Ele está internado e passa bem. Apesar de ser o terceiro caso de contágio ocorrido dentro do País, a pasta considera a transmissão da doença sem sustentabilidade e limitada.