Ministério confirma morte por febre amarela em Brasília O Ministério da Saúde confirmou hoje que o administrador de empresas Graco Carvalho Abubakir, de Brasília, morreu de fato de febre amarela silvestre, como indicavam os sintomas com os quais foi internado. Abubakir foi internado na sexta-feira com febre e dores nas articulações. Chegou à tarde, lúcido, e à noite já respirava com auxílio de aparelhos. O administrador de 38 anos morreu na terça-feira. Em nota divulgada hoje à noite, o ministério informou que, desde dezembro, secretarias da Saúde estaduais enviaram 12 notificações sobre pessoas suspeitas de estarem contaminadas por febre amarela. "Apesar da ocorrência de cinco óbitos, só um caso, o de Brasília, está confirmado como febre amarela silvestre. Outros três casos foram descartados: um em Goiás, um em Minas Gerais e outro em São Paulo". No caso do empresário Almir Rodrigues Cunha, de Maringá (PR), a possibilidade de ele ter morrido em decorrência da febre amarela não está descartada.