Ministério confirma R$ 600 mil para Bethânia

O valor passou pela Comissão Nacional de Incentivo à Cultura (Cnic), que pode questionar cada item do orçamento. O documento, revelado ontem, comprova que, inicialmente, o pedido era de R$ 1.798.600,valor reduzido a R$ 1.356.858 pela comissão. Porém, o MinC não detalha quais itens sofreram corte.

O parecer final, disponível no site do ministério mediante número do processo (1012234), afirma que "os currículos apresentados são condizentes à proposta" e que a quantidade de profissionais, planejamento e tempo de trabalho parece ser adequada. Atualmente, o cachê de um artista consagrado pode chegar a R$ 500 mil, com parte do dinheiro a ser dividido entre os músicos que o acompanham.

Procurada pelo Estado, Bethânia não quis se pronunciar. A assessoria de imprensa da cantora justificou a negativa, dizendo que ela estava concentrada para a estreia do espetáculo Bethânia e as Palavras, em Belo Horizonte, na noite de ontem.