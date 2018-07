Ministério da Agricultura tem novo secretário-executivo

Fontelles, cuja nomeação deve ser publicada no Diário Oficial da terça-feira, assume o cargo deixado vago no início do mês por Milton Ortolan que pediu demissão após denúncias de que teria "liberado" a atuação de um lobista na pasta.

O novo secretário-executivo é engenheiro agrônomo e assume pela segunda vez a Secretaria-Executiva do ministério - ocupou o cargo entre maio de 2009 e março de 2011.

Fontelles também exerceu cargos na Presidência da República, no Ministério da Fazenda e no do Desenvolvimento, da Indústria e Comércio Exterior.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)