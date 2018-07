Ministério da Defesa já investiga queda de avião no Rio O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), órgão do Ministério da Defesa, já iniciou as investigações sobre o acidente com a aeronave Learjet 55 da Ocean Air, no Aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio de Janeiro. De acordo com a nota divulgada pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), o aeroporto ficou fechado por 1h14 desde o momento do ocorrido, às 9h16. Apenas a pista auxiliar está aberta. Os voos de aeronaves de grande porte foram transferidos para o Aeroporto Internacional Antonio Carlos Jobim (Galeão).