Ministério da Educação divulga locais de prova do Enem O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), do Ministério da Educação, divulgou hoje os endereços dos locais de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que serão realizadas nos próximos dias 5 e 6 de dezembro. Para consultar o local de prova, o estudante deve acessar o site do Inep (www.inep.gov.br) e ter em mãos o número de seu CPF ou o número de acompanhamento.