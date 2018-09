Ministério da Educação divulga terceira chamada do Sisu

O Sisu oferece 83 mil vagas em universidades estaduais e federais e institutos de educação profissional. O sistema foi criado pelo MEC no ano passado e unifica a oferta de vagas em instituições públicas. Para participar, é preciso ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Os estudantes devem conferir no site do MEC seu boletim individual para saber se foram selecionados na terceira chamada. Os candidatos podiam escolher até dois cursos no Sisu, elegendo sua prioridade. Os candidatos que foram selecionados em sua segunda opção e desejam continuar concorrendo em sua primeira opção podem manifestar interesse em participar da lista de espera, que poderá ser utilizada pelas universidades e institutos federais para o preenchimento das vagas. Os estudantes devem confirmar a participação na lista de espera a partir de hoje até quinta-feira (17), por meio do acesso ao boletim individual do aluno.