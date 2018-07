Ministério da Justiça apurará caso de jornalistas reféns O ministro da Justiça interino, Luís Paulo Barreto, afirmou hoje que vai acompanhar de perto o caso dos repórteres do jornal "O Dia", seqüestrados e torturados por integrantes de uma milícia que atua na Favela do Batan, em Realengo, no Rio de Janeiro. "O ministério vê com muita preocupação esse tipo de ação criminosa contra o trabalho de jornalistas", afirmou o ministro. Ele afirmou que, embora as investigações sejam atribuição do governo estadual, o ministério tem todo o interesse em acompanhar os trabalhos de perto. "O ministério trabalha em parceria com governo do Rio. Este trabalho agora deve se fortalecer e ser ampliado", avisou. "É um escândalo intolerável", afirmou, em nota, o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Cezar Brito. Ele avalia que a presença de policiais na ação revela a urgência de uma reforma no sistema de segurança do Rio. "O empenho em impedir o trabalho da imprensa mostra o temor de que a sociedade conheça métodos e propósitos das milícias, toleradas pelo poder público sob o argumento de que prestariam alguma assistência, ainda que por métodos heterodoxos, aos moradores", afirmou Britto, em nota. O presidente do Conselho Federal da OAB avalia que a ação de milícias é reflexo da omissão do Estado. Tais grupos, continua, são montados com a intenção de combater o crime, mas usam, igualmente, métodos criminosos. "Apenas fortalecem o crime, difundindo a idéia - perigosíssima idéia - de que a lei é impotente para esse combate." A equipe, integrada por uma jornalista, um fotógrafo e o motorista, passou 14 dias na favela do Batan, para preparar uma reportagem para descrever como é a vida numa região controlada pela milícia. No dia 14 de maio, eles foram detidos, torturados, ameaçados. O crime só foi divulgado ontem, para não prejudicar as investigações.