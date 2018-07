Ministério da Saúde ampliará rede de instituições de apoio

A nova lei estabelece critérios de eficácia, segurança e custo-efetividade para a inclusão de medicamentos na lista do SUS. E fixa prazo de 180 dias para a conclusão dos processos para a análise das novas tecnologias.

Carlos Gadelha, secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, afirma que a pasta vai ampliar a rede existente de 44 instituições - entre elas, o Centro Cochrane do Brasil - que auxiliam as decisões sobre a inclusão das terapias. "A importância das instituições e dos relatórios que elas produzem vai aumentar com a nova lei", prevê.