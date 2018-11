Ministério da Saúde faz lista de remédios com álcool

O Ministério da Saúde elabora uma lista com a relação dos remédios que contêm álcool na composição e que, portanto, se consumidos, podem ser detectados no teste do bafômetro. O estudo deverá ser concluído na próxima semana, segundo previsão do ministério. Ainda não há data fixa para a divulgação dos nomes dos medicamentos. A relação das substâncias será usada pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) para regulamentar a Lei Seca, confirmou hoje o órgão. Advogado comenta a Lei Seca Entenda os principais pontos da Lei Seca Acomapnhe a cobertura completa do tema "Nós também vamos fazer uma orientação dos procedimentos para padronizar a atuação dos agentes de trânsito. Definindo, por exemplo, que você pode fazer um novo teste depois de tantos minutos", disse o presidente do Contran, Alfredo Peres da Silva, por meio da assessoria. Ainda segundo o Contran, a pasta também deverá divulgar informações sobre portadores de doenças crônicas, e cuja concentração de álcool no organismo é diferente da de alguém que não tem a enfermidade.Cabe ao conselho regulamentar os índices previstos pela Lei Seca e os de tolerância para casos específicos. O consumo de álcool tem efeito diferente em cada um, segundo especialistas. Mulheres e pessoas com baixo peso podem ser pegas no aparelho mais facilmente que homens e pessoas com mais peso. Comer antes ou durante a ingestão de bebida também pode diminuir os efeitos do álcool.