Ministério da Saúde não pretende adotar o método

Diante dos novos resultados, o diretor do Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais do Ministério da Saúde, Dirceu Greco, destacou pontos positivos e negativos a respeito da profilaxia pré-exposição, mas reiterou que ainda não existem evidências suficientes que justifiquem o estudo da adoção do método no sistema público de saúde.

"Pode ser que isso mude as possibilidades de encontrar situações muito específicas em que a estratégia seja útil. O Ministério da Saúde nunca disse que era avesso a qualquer coisa que pudesse ser, do ponto de vista científico, um método a mais para que se consiga controlar a transmissão", disse Greco.

Entre os pontos desfavoráveis à adesão da pílula anti-HIV, segundo Greco, estão a dificuldade de adesão (já que mesmo os pacientes infectados têm dificuldade de aderir ao uso diário da droga), a falta de estudos que mostrem os efeitos colaterais do uso prolongado do remédio para pessoas saudáveis e o risco de que os usuários do Truvada descuidem do uso dos preservativos, além do alto custo da droga. / M.L.