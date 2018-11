Ministério da Saúde nega morte por gripe suína no Rio O secretário de Vigilância em Saúde do governo federal, Gerson Penna, afirmou hoje que a morte de uma mulher de 50 anos que desembarcou no Rio de Janeiro procedente dos Estados Unidos não foi provocada pela Influenza A (H1N1). Segundo Penna, que integra o Grupo Executivo Interministerial formado por representantes de vários setores do governo para discutir as ações de prevenção da gripe suína, a paciente teria morrido de pneumonia bacteriana.