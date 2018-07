Ministério da Saúde prevê 518 mil novos casos de câncer

Com exceção do câncer de pele não melanoma, tumor que tem baixa letalidade, o de próstata deve seguir entre os homens como o tipo mais incidente da doença em 2012 no País. O estudo do INCA prevê 60.180 novos casos no ano que vem, uma média de 62 incidências a cada 100 mil homens. A idade é o maior fator de risco para a doença. "Aproximadamente 62% dos casos de câncer da próstata diagnosticados no mundo acometem homens com 65 anos ou mais", afirma o instituto. "Pode ser considerado um câncer de bom prognóstico se diagnosticado e tratado oportunamente." Os outros tipos da doença que deverão ser mais comuns em 2012 entre o sexo masculino são traqueia, brônquio e pulmão, com 17.210 casos novos; cólon e reto, com 14.180; e estômago, com 12.670.

Entre as mulheres, o câncer de mama deve ser o tipo mais comum, com 52.680 casos novos previstos. Sem contar o câncer de pele não melanoma, o da mama é o tipo que mais acomete as mulheres em todo o mundo. A idade segue como o maior fator de risco. "Apesar de ser considerado um câncer de relativamente bom prognóstico se diagnosticado e tratado oportunamente, as taxas de mortalidade por câncer da mama continuam elevadas no Brasil, muito provavelmente porque a doença ainda é diagnosticada em estágios avançados." Entre as mulheres, câncer de colo do útero, com 17.540 novos casos; cólon e reto, com 15.960; e glândula tireoide, com 10.590; devem ser os outros tipos de câncer mais comuns previstos para o ano que vem.