Ministério da Saúde prorroga vacinação

A meta do ministério é vacinar 24,1 milhões de pessoas com mais de 60 anos, crianças entre 6 meses e menores de 2 anos, gestantes, trabalhadores de saúde e indígenas, mas, até a manhã de ontem, segundo o ministério, apenas 15,8 milhões haviam estado nos postos de saúde, o que representa que a campanha atingiu 52,4% do público-alvo.

Segundo o ministério, por enquanto as crianças foram as que mais aderiram à campanha: 59,4% foram vacinadas, o que representa quase 2,6 milhões. Os públicos que menos aderiram à vacinação foram as gestantes (47,5%) e os índios (40,4%).

A dose é oferecida de graça em 34 mil postos de saúde e protege contra os três vírus que mais circularam no Hemisfério Sul em 2011 - entre eles o H1N1.