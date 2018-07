Ministério da Saúde vai criar 12 mil vagas de residência

Segundo o ministério, as medidas serão acompanhadas de investimento anual de R$ 80 milhões em hospitais e unidades de saúde que expandirem programas de residência. São, de acordo com a pasta, R$ 20 milhões para infraestrutura e aquisição de material e R$ 60 milhões para manutenção dos programas de residência e formação dos profissionais de saúde que vão orientar os residentes.

As instituições públicas estaduais e municipais e os hospitais privados sem fins lucrativos interessados nas novas vagas poderão se inscrever entre 1º de julho a 30 de setembro por meio do site do Ministério da Saúde.