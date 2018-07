Ministério diz que ainda é cedo para adotar a medida

Marcelo Araújo de Freitas, gerente da coordenação de cuidado e qualidade de vida do Departamento de DST/Aids e Hepatites Virais do ministério, diz que os dados são muito novos e que ainda não é possível extrapolar os resultados para a população.

Um dos pontos questionáveis, diz Freitas, é que os pesquisadores trabalharam com grupos que usaram o medicamento em ambiente controlado, de pesquisa. "Nesses casos, há um intenso trabalho para adesão ao uso do preservativo e os pacientes fazem exames a cada 30 dias. Como vamos transportar essa metodologia para a vida real?", diz.

Freitas afirma também que o uso de remédios na prevenção do HIV pode causar a chamada desinibição sexual - que é uma falsa sensação de segurança. "As pessoas podem ter a ideia errônea de que o uso do remédio dispensará o uso do preservativo. Por enquanto, é uma medida temerária, que pode ter um impacto negativo", avalia.

Outro possível problema é que a pessoa sem o vírus que usa a medicação como prevenção pode se contaminar nesse período e, por causa disso, desenvolver resistência à droga e não responder bem ao tratamento.

Freitas também aponta os efeitos colaterais do uso do remédio. "Não sabemos quais serão os efeitos a longo prazo. Estamos acompanhando as discussões, mas ainda é muito cedo para mudarmos a política."