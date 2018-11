Ministério diz que desmatamento caiu 20% em junho Os dados de junho sobre o desmatamento na Amazônia devem ser divulgados hoje no site do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), mas o Ministério do Meio Ambiente (MMA) já anunciou ontem que houve uma redução de 20% nos índices. A antecipação do porcentual foi feito pela assessoria do ministro Carlos Minc ao convidar jornalistas para uma entrevista coletiva hoje, na qual ele vai comentar os números. O Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT) havia anunciado no início do mês que os boletins mensais do Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real (Deter) seriam divulgados diretamente pelo Inpe, para evitar utilização ou manipulação política dos dados. Até então, os números eram divulgados em Brasília, em parceria com o MMA (o Inpe é um instituto do MCT).Em maio, antes mesmo de tomar posse no Ministério, Minc também antecipou os dados do boletim de abril e criou uma polêmica com o governador de Mato Grosso, Blairo Maggi (PR), ao afirmar que o Estado respondia por mais de 60% do aumento do desmate. Maggi contestou os números do Inpe e chegou a chamar o instituto de "mentiroso". Após o incidente, o MCT pediu para que os boletins do Deter fossem mais apurados, com o objetivo de blindar o sistema contra novas contestações políticas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.