Ministério emite alerta contra vírus tipo 4 da dengue

Como o sorotipo não é registrado no País há quase 30 anos, a maioria da população brasileira não é imune a ele e há risco de epidemias nos próximos anos causadas pelo DEN-4. Outro risco é o de aumento de casos graves, pois sucessivas infecções pelo vírus da dengue trazem possibilidade de formas mais perigosas da doença, como a febre hemorrágica. Temporão afirmou que o ministério está preparado para "enfrentar uma hipotética ampliação da circulação do vírus 4 no próximo verão".